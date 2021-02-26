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HABER /  OTOMOBİL

ABD yaptırımları sonrası Huawei'den dikkat çeken karar

Reuters’ın haberine göre, Huawei kendi markası altında elektrikli araba üretmeyi planlıyor.

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Reuters’ın haberine göre, Huawei, ABD yaptırımlarından sonra tüketici elektroniği üretmekten uzaklaşıp kendi markası altında elektrikli araba üretmeyi planlıyor.

Çinli teknoloji devinin bu sene birkaç model çıkarması beklenirken şirket Chongqing Changan Automobile ve diğer birkaç araba üreticisiyle üretim tesislerinin kullanımı için görüşmeler yürütüyor.

Huawei şirket sözcüsü elektrikli araç ile ilgili haberleri reddetti fakat Huawei'nin Trump yaptırımlarından sonra tüketici elektroniği sektöründe büyüme yakalamakta zorlandığı biliniyor.

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