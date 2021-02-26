Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Mısır'dan olay açıklama

Zamalek Kulübü'nden Mostafa Mohamed için 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunan Galatasaray'la ilgili olarak şoke eden bir açıklama geldi.

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Galatasaray forması ile Türkiye kariyerine hızlı başlayan Mostafa Mohamed için Mısır'dan gelen haberler kafa karıştırdı. Sarı-kırmızılılar, KAP'a yapılan açıklamada oyuncuyu 1.5 yıl için kiraladığı, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar da 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu yatırması halinde Mohamed'i kadrosuna katabileceğini duyurmuştu. Ancak Zamalek İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah, Mısır'dan 'Filgoal'e yaptığı açıklamada, "Daha yüksek bir teklif gelirse bonservis de yükselir" diyerek şaşırttı.

"G.Saray, Mohamed'i satın alacağını 10 gün önceden bize bildirmeli''

23 yaşındaki golcüyü almak için G.Saray'ın 31 Aralık 2021'e kadar süresi olduğunu söyleyen Mısırlı yönetici, "G.Saray, Mohamed'i satın alacağını 10 gün önceden bize bildirmeli. Aralık ayının ortasında geri dönüş gelmesi gerekiyor. Başka bir takımdan teklif gelirse bunu G.Saray ile paylaşacağız. Teklif Galatasaray'a giderse onlar da bize bildirmek zorunda. 4 milyon dolardan fazla veren olursa, Galatasaray bu bedeli aşarak ancak bonservisi alabilir. Yoksa oyuncu Zamalek'e döner ve kulübümüz teklifleri değerlendirir" diye konuştu.

Albayrak ne demişti?

Bu açıklamadan bir gün öncesinde yine Filgoal'e konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak şu ifadeleri kullanmıştı: "Mostafa Mohamed'in tabii ki sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu kullanacağız. Bunu bu yıl içinde gerçekleştireceğiz."