Altın fiyatları çıkıyor İslam Memiş'ten altın ve dolar tahmini

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam memiş, altın ve dolar fiyatlarında yukarı doğru hareketlilik beklediğini söyledi. Memiş, şu anki rakamlardan alım yapıp orta ve uzun vadeli olarak beklemek gerektiğini söyledi.

Abone ol

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten flaş altın ve dolar tahmini geldi. Altında 407 lira seviyesinin kırılması durumunda gram altının 420 lira seviyesine tırmanabileceğini belirten İslam Memiş, dolarda da yukarı doğru ataklar beklediğini söyledi. İşte İslam Memiş'in piyasalarla ilgili tahminlerinden satır başları...

- Bu hafta hem döviz kurlarında hem altın ve gümüş fiyatlarında bir toparlanma görülüyor. Bu da tepki alımları nedeniyle oluyor.

- Doların haftaya 7 liranın üzerinde başlaması altının gram fiyatının da 400 liranın üzerine çıkmasına neden oldu.

Gram altın 420 olur mu?

- Gram altında 397 - 407 lira aralığını takip ediyoruz bu hafta için. Yükselişin devam edebilmesi için gram altın fiyatında 407 lira seviyesinin kırılması ve 420 lira seviyelerine kadar devam etmesi gerekiyor. Güçlü direnç seviyesi bu hafta için 407 lira seviyesi…

Gümüş fiyatlarında 6.20 seviyesi yukarı kırılacak mı?

- Gümüş tarafında da toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. 6.19-6.20 lira seviyesi yukarı doğru kırıldıktan sonra yukarıya doğru tırmanışın görüleceğini tahmin ediyoruz.

Dolarda yukarı doğru ataklar bekliyorum

- Dolar endeksini takip etmeye devam ediyoruz. 6.90-7.03/7.05 bant aralığı önemli. Tepki yükselişmeri öngörüyorum. Yukarı doğru ataklar gözlemlenebilir.

Alım yapmak için fırsat! Al ve bekle...

- Orta vadeli bakıldığında dolar, altın ve gümüşte bu sürecin alım için fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu fırsatı değerlendirmek gerekiyor. Alım fırsatlarını değerlendirip orta ve uzun vadeli beklemenin yararlı olduğunu düşünüyorum.