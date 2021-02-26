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Trabzonspor'a Uğurcan Çakır müjdesi

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ın ilk test sonucu negatif çıktı. Trabzonspor'un en önemli oyuncuları arasında yer alan Uğurcan'ın kısa süre içinde takıma katılması bekleniyor. Uğurcan Çakır, Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.

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Trabzonspor'un en önemli isimleri arasında yer alan Uğurcan Çakır'ın ilk corona virüs test sonucu negatif çıktı. Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Başakşehir karşılaşmasında corona virüs süreci nedeniyle forma giyememişti. Uğurcan yerine lise öğrencisi Kağan Moradaoğlu forma giymişti. Uğurcan Çakır'ın bir test sonucu daha negatif çıkarsa Fenerbahçe maçında oynayabilecek.

Trabzonspor alt yapısından yetiştirdiği genç oyunculara da şans vererek yetenekli gençlerine güvenmeye devam ediyor. Bordo mavili takımın 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emircan Birinci ve 18 yaşındaki sağ beki Taha Cevahiroğlu, A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

Son yıllarda A takımda şans verdiği ve yurt dışına gönderdiği isimlerle Avrupa takımlarının da dikkatlerini çeken, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır gibi yıldız isimleri transfer gündeminde yer alan Trabzonspor, iki genç ismini daha A takıma çıkardı.

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