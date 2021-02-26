Cumhurbaşkanı Erdoğan 67 yaşına girdi Emine Erdoğan elele kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan doğum gününde iç ısıtan bir paylaşım geldi. Emine Erdoğan el ele çekildikleri fotoğrafı "İyi ki doğdun" mesajıyla paylaştı.

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26 Şubat 1954 tarihi doğumlu Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün itibarıyla 67 yaşına girdi. Erdoğan için sosyal medyada #İyikiDoğdunMilletinAdamı etiketi ile binlerce tweet atıldı. Kullanıcılar hem fotoğraf hem mesaj yayımlayarak Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü kutladı.

"İyi ki doğdun"

Bu paylaşımların en anlamlısı ise Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan geldi. Hem Twitter hem Instagram hesaplarından saat 00.01'de fotoğraf paylaşan Emine Erdoğan, "İyi ki doğdun" mesajını yazdı.