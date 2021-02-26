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Avrupa hayali Bulgaristan'da dayak ile son buldu

İhlas Haber Ajansı

Kırklareli'nden Bulgaristan'a geçen 12 düzensiz göçmen, Bulgar polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra geri Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etiller.

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Kırklareli'nden Bulgaristan'a yasa dışı yollarla girdikten sonra geri gönderilen 12 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Şahıslar, Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra darp edilerek Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

Değerli eşyalarını da alıp dövdüler

Avrupa hayaliyle Kırklareli'nden Bulgaristan'a kaçan 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, iddiaya göre Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra darp edilerek Türkiye'ye geri gönderildi. Jandarma ekipleri tarafından Kırklareli'nin Şükrüpaşa köyünde yakalanan 12 kaçak göçmen, idari yaptırım uygulanarak Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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