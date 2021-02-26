Almanların Mesut Özil pişmanlığı: Hata yaptık

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, “Milli Takım'a önemli hizmetler veren Mesut böyle gitmemeliydi. Hatalar yapıldı” dedi.

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Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller de sonunda ülke olarak hata yaptıklarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Alman kamuoyu tarafından haksız yere linç edilen, Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e yanlış yapıldığını vurgulayan Keller, Bild'e yaptığı açıklamada günah çıkardı.

''Hatalar yapıldı''

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, "Milli Takım'a önemli hizmetler veren Mesut böyle gitmemeliydi. Hatalar yapıldı. Kendisine koronavirüs süreci normalleştikten sonra görüşmek istediğimi ilettim."

Uzlaşma mektubu göndermişti

Bilindiği gibi Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Özil'e uzlaşma mektubu gönderdiğini duyurmuştu.

"Başkanımızın Mesut ile temasa geçtiğini öğrendik''

Ayrıca gazete haberinde Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Löw'ün "Başkanımızın Mesut ile temasa geçtiğini öğrendik. Bir araya gelinir, masaya oturursa çok mutlu oluruz. Mesut ile doğum gününde WhatsApp üzerinden zaten iletişim halindeydim, bana döndü teşekkür etti" şeklindeki açıklamasına da yer verilmişti.

En son ne zaman forma giydi

Mesut Özil, Almanya Milli Takım formasını en son 27 Haziran 2018 tarihinde Güney Kore'ye karşı 2-0'lık skorla biten maçta giyerken, Almanya, ön eleme turuyla Rusya'da yapılan Dünya Kupası finallerine çıkmıştı.

"Almanya Milli Takımı'nda asla bir daha oynamam''

Özil ise F.Bahçe'nin kendisi için düzenlendiği imza töreninde 'Almanya Milli Takımı'na geri dönüş olabilir mi?' sorusuna ise "Almanya Milli Takımı'nda asla bir daha oynamam. Kendilerine başarılar diliyorum" yanıtını vermişti.