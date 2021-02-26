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Yılmaz Vural teklifi reddetti: Süper Lig'den haber bekliyorum

Anadolu Ajansı

Akhisarspor'da teknik direktör Mesut Dilsöz dönemi sona erdi. Yılmaz Vural'a teklif götürdüklerini söyleyen Özbey, Vural'ın Süper Lig'de bulunan birkaç kulüpten haber beklediği için tekliflerine olumsuz yanıt verdiğini açıkladı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor Kulübü Başkanı Evren Özbey, yaptığı açıklamada, teknik direktör Mesut Dilsöz ile karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırdıklarını söyledi. 

Teknik direktörlük için eski çalıştırıcıları Yılmaz Vural'a teklif götürdüklerini kaydeden Özbey, "Kendisi Süper Lig'den bazı kulüplerden cevap beklediğini, şu an için düşünmediğini söyledi. Başka görüştüğümüz bir iki isim daha var." ifadelerini kullandı.

Sezona Cem Kavçak ile başlayan yeşil-siyahlı ekip daha sonra takımın başına Mesut Dilsöz'ü getirmişti.

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