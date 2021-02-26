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Esenyurt'ta yakalanan şüpheli eniştesini aramak istedi: Akşam gelince konuşuruz

Demirören Haber Ajansı

ESENYURT'ta polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra saklandıkları binada yakalanan 2 şüphelinde biri, polisi eniştesiyle tehdit etti.

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İstanbul'un Esenyurt Fatih Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 2 şüpheli otomobil ile kaçmaya başladı. Araçlarını 927. Sokak'ta bırakan şüpheliler yaya olarak kaçıp, 932'nci Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatısına saklandı.

Çatıda yakalandılar
Otomobili bulan polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırma sonrası kaçan şüphelileri çatıda yakaladı.

Ayrıca şüphelilerin kaçarken attıkları ruhsatsız tabanca da polis ekiplerince ele geçirildi. 2 şüpheli kelepçelenerek gözaltına alındı.

"Eniştemi arayacağım"
Yakalanan şüpheliler, gözaltına alındıkları sırada polis ekiplerine zorluk çıkardı. Araca bindirilmek istenen şüpheli, polis ekiplerine, "Tamam bırak eniştemi arayacağım. Kaçtık, tamam, hatalıyım. Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz" dedi.

Yaşanan olay; İstanbul Tuzla'da maske takmayıp polise direnerek 'bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını verin' diyen kuryeyi akıllara getirdi.

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