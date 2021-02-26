6 ayaklı, 2 başlı ve 2 kuyruklu doğdu! Şanlıurfa'da gören şok oldu ilk defa karşılaştılar

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 6 ayaklı, 2 başlı ve 2 kuyruklu olarak doğan buzağı görenleri şaşırttı.

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Şaşırtan olay, ilçeye bağlı kırsal Çıkrık Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaş, ineğinin doğumda zorlandığını fark etmesi üzerine mahalleye veteriner çağırdı. Doğuma giden veteriner, ineğin sıkıntılı doğum yapacağını fark etmeleri üzerine doğumu sezaryenle gerçekleştirdi. Doğumu gerçekleştirilen ve 6 ayağı, 2 başı ve 2 kuyruğu olan buzağıyı gören veteriner ve vatandaşlar, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıkları için şaşırdı. Buzağının, doğumdan 5 dakika sonra öldüğü açıklandı.