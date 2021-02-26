30 ülke sıraya girdi Kırıkkale'de yapıyor! Fiyatı dudak uçuklattı her derde deva oluyor
KIRIKKALE'de 30 yaşındaki genç girişimci Hasan Öcal, yaptığı ürünler yurtdışında kapış kapış satılıyor. Her derde deva olan ürünlerin fiyatını duyan şaştı kaldı.
Kırıkkale’de 30 yaşındaki Hasan Öcal, 50 metrekarelik iş yerinde binin üzerinde tespih bulunduruyor. 5 yıldır tespih sektöründe uğraşan Öcal, kısa sürede başarıya ulaştı.
Başta Amerika, Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda, Danimarka olmak üzere 30 ülkeye tespih ihracatı gerçekleştiriyor. İnsan sağlığına da birçok olumlu yönde etkisinin de olduğu bu tespihlerin fiyatı ise dudak uçuklatıyor.
Genç girişimci Hasan Öcal, yaptığı açıklamada, 50 metrekarelik iş yerinde binin üzerinde tespih bulundurduğunu ve 30 ülkeye ihracatını yaptığını söyledi.
300 üzerinde tespih çeşidinin olduğunu belirten Öcal, "Tespih sektöründe ürün portreyi fazla hemen hemen binin üzerinde teşbih var diyebilirim. Ürün yelpazemiz geniş. Ağı tespihler Osmanlı sıkma kehribarı, özel Erzurum Oltu taşıdır, buradaki ürünlerin tamamı elimizde mevcut." dedi.