30 ülke sıraya girdi Kırıkkale'de yapıyor! Fiyatı dudak uçuklattı her derde deva oluyor

Başta Amerika, Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda, Danimarka olmak üzere 30 ülkeye tespih ihracatı gerçekleştiriyor. İnsan sağlığına da birçok olumlu yönde etkisinin de olduğu bu tespihlerin fiyatı ise dudak uçuklatıyor.