İlham Aliyev'den Ermenistan'a uyarı: Aksi halde daha da ağır duruma düşecektir

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a yönelik dikkat çeken uyarılarda bulundu. "Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum." diyen Aliyev, "Aksi halde Ermenistan daha da ağır duruma düşecektir" ifadelerini kullandı.

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Ermenistan’daki gerginlikle ilgili açıklamada bulunan Aliyev, yaşananları Ermenistan’ın kendi içişleri olarak niteledi. Basın toplantısında konuşan Aliyev, yaşananların Ermenistan’ın ne kadar kötü durumda olduğunu gösterdiğini ve bunun suçlusunun mevcut Ermeni yönetimi olduğunu ifade etti. Dağlık Karabağ’a ilişkin bildirinin uygulanmaya devam ettiğini, uygulanması da gerektiğini belirten Aliyev, bildirinin hükümlerinin uygulanmaması halinde Ermenistan’ın kendini daha karmaşık bir durumda bulabileceği konusunda uyardı.

"Dağlık Karabağ’da uluslararası havalimanı inşaatına başladık"

Aliyev, Dağlık Karabağ’daki Fuzuli bölgesinde uluslararası havalimanının inşaatına başladıklarını, havalimanının sonbaharda kullanıma geçirilmesini umduklarını kaydetti. Aliyev, Laçin ve Zengilan bölgelerinde de havalimanı inşa etmeyi planladıklarını ekledi. Aliyev, “Bölgenin kalkındırılmasına yönelik planlarımızı ve Zengilan’ın çok önemli bir lojistik merkezine dönüşeceğini dikkate alarak, Laçin ve Zengilan’da da havalimanı inşa etmeyi hedefliyoruz” dedi.

"Tüm savaş esirlerini iade ettik"

Aliyev, “Tüm savaş esirlerini, Ermenistan’dan daha erken iade ettik. Kalanlar sabotajcılar. Ermenistan ve diğer ülkelerin tüm spekülasyonları yersiz” dedi.

Çatışmaların sona ermesinden sonra Ermenistan mayınlı arazilerin haritasını vermedi.

Aliyev, Dağlık Karabağ’da çatışmaların sona ermesinin ardından Ermeni tarafının bölgedeki mayınlı alanların haritasını vermediğini, bunun suç olarak görülebileceğini ekledi.

Aliyev, “Ermeni tarafı bize mayınlı arazilerin haritalarını vermedi. Bu suç olarak görülebilir, zira çatışmalarının sona ermesinin ardından birkaç olay yaşadık, hem askerler hem de siviller arasından, sırf bu haritalar bize sunulmadığı için hayatını kaybedenler oldu” ifadelerini kullandı.

"Sputnik V ve AstraZeneca aşılarını alacağız"

Aliyev, “Rusya tarafı ile ilk günlerden beri AstraZeneca aşısının sevkiyatına yönelik belgeleri imzalamış durumdayız. Zira Rus şirketleri eski Sovyet ülkelerinde bu aşının distribütörlüğünü yapıyor. Aynı zamanda Sputnik V aşısı için de durum böyle. Aşıların henüz sevkiyatı yapılmadı. Elimizdeki bilgiye göre Sputnik V şu an Rusya iç pazarındaki talepleri karşılıyor ve yurtdışına da bu aşıdan çok kısıtlı sayıda gönderildi” ifadelerini kullandı.

Güney Kafkasya’da aşılamaya başlayan ilk ülke olduklarını belirten Aliyev, bununla ilgili olarak 18 Ocak 2021 tarihi verdi. “Aşılamamaya Avrupa’da süreç başladıktan sadece bir ay sonra geçtik ve Çin’in CoronaVac aşısı ile aşılanıyoruz” diyen Aliyev, 4 milyon doz CoronaVac aşısı için anlaşıldığını ve her gün 15-20 bin kişinin aşılandığını kaydetti.

Rövanş girişimlerini cezalandıracağız, uzun vadeli barış için bunun anlaşılması tek koşul.

Ermenistan’ın savaştan sonraki gerçeklikle barışması gerektiğini belirten Aliyev, “Biz yeni bir gerçeklik yarattık. Ermenistan için şu an en kabul edilebilir seçenek 10 Kasım tarihli bildirinin uygulanması” dedi.

Aliyev, ayrıca “Uzun vadeli barış için tek mecburi koşul, Ermenistan ve Ermeni siyasi çevrelerince, herhangi bir rövanş isteğinin Azerbaycan tarafından sert bir şekilde cezalandırılacağının açıkça anlaşılmasıdır. Buna hiç şüphe yok, kendimiz için en ufak bir tehlike görürsek, bir dakika tereddüt etmeyeceğiz. Kaydadeğer bir tehlike analiz edersek, hemen harekete geçeceğiz” açıklamasında bulundu.

Dağlık Karabağ’daki mayın temizleme çalışmaları için Türkiye’den teçhizat aldık.

Dağlık Karabağ’da sadece birkaç bir hektarlık alanın temizlendiğini ve yolun başında olduklarını belirten Aliyev, çalışmalar için yeni askeri birimlerin oluşturulması yönünde talimat verdiğini ve savunma bakanlığı tarafından bu birimlerin oluşturulduğunu ekledi. Aliyev, Türkiye’den de bu amaçla modern teçhizat alındığını, sevkiyatın gerçekleştiğini ifade etti.

"Artık ‘Dağlık Karabağ’ ifadesini bile kullanmamalıyız"

Aliyev, “Bölgenin statüsü meselesinin artık gündemden kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Dağlık Karabağ, Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçasıdır. Hatta artık ‘Dağlık Karabağ’ ifadesini bile kullanmamalıyız. Dağlık da düzlük de bir yer olan Karabağ tarihsel olarak Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

“Toprakların bu kısmında Ermeniler de yaşıyor, biz buna karşı değiliz. Ancak bugün birileri statü meselesini gündeme getirirse, barışa değiş çatışmaya hizmet eder. Bu konu ne kadar az gündeme getirilirse, bu Ermenistan ve Ermeniler için o kadar iyi olur” ifadelerini kullanan Aliyev, krizin artık çözüme kavuştuğunu vurguladı.

"Rus-Türk Gözlem Merkezi önemli bir araç"

Dağlık Karabağ’da kurulan Rus-Türk Gözlem Merkezi’nin savaş sonrası dönemde önemli bir araç olduğunu ifade eden Aliyev, “Sabotaj grupları dışında, hiçbir ciddi çatışma yaşanmadı. Bu merkezin savaş sonrası dönemde önemli bir araç olduğunu düşünüyorum” dedi.

Aliyev, bölgenin kalkındırılmasına yönelik çalışmalara Rus şirketleri çekeceklerini ve bu yönde teklifleri beklediklerini kaydetti.