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Sağlık durumundan tahliye istemişti! Mafya lideri 81 yaşında hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

ABD'de sağlık durumu sebebiyle tahliyesini istemiş olan organize suç örgütü lideri Peter Gotti 81 yaşında hayatını kaybetti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentindeki mafyası olarak bilienen ve organize suç örgütü Gambino Ailesi'nin patronu Peter Gotti 81 yaşında hayatını kaybetti. Haraç ve diğer suçlamaların ardından 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Gambino suç ailesinin patronu Peter Gotti, ABD’nin Butner kasabasındaki bir hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.

Hayatının son döneminde kötüye giden sağlık problemleri nedeniyle tahliyesini isteyen Gotti, hapishanede 17 yıldan fazla kaldı. Gotti’ye yakın kaynaklar, kendisinin tiroid sorunları yaşadığını ve bir gözünün kör olduğunu söyledi. Gotti’nin Avukatı James Craven, Aralık 2019'da mahkemeye yazdığı kağıtta "Şu anda onun ölmesinden korkuyoruz, öleceğini hissediyor" diye belirtti ve "Avukatı olarak, hiçbir şey yapılmazsa bunların hepsini yakında konuşacağımızdan korkuyorum” diye ekledi.


Genç kızları fuhuş için pazarlıyordu
New York’ta organize suç örgütü Gambino ailesinin 14 üyesi, kadın ticareti, haraç kesmek ve cinayetle suçlanmıştı. Federal Soruşturma Dairesi FBI, suçlananlar arasında Gambino örgütünün patronu Daniel Marino’nun da olduğunu bildirmişti. Yetkililer, bazı örgüt üyelerinin genç kızları fuhuş için pazarladığını söylemişti. 

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