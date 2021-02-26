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Muslera Galatasaray'da 3.kez dalya diyecek

Fernando Muslera, Galatasaray'ın Süper Lig'de yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacağı maçta görev alması durumunda, üçüncü kez "dalya" diyecek.

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İtalya'nın Lazio ekibinden 2011-2012 sezonu başında transfer edilen 34 yaşındaki kaleci, geldiği günden bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı ismi oldu.

Süper Lig'deki ilk sınavını 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçında veren Muslera, 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendikleri müsabakada 100. maçını oynadı. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da 200. lig maçına ise 2016-2017 sezonunun 34. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen ve hep performansı hem de karakteriyle futbolseverlerin takdirini kazanan tecrübeli kaleci, Galatasaray'da görev yaptığı 10 sezonda birçok önemli başarı ile rekora imza attı.

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