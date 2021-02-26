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Ankara merkezli 8 ilde operasyon! 45 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı

Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, karşılıksız çekleri kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasaya sürerek 30 milyon TL vurgun yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

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Son dakika gelişmesine göre; Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, karşılıksız çekleri kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasaya sürerek 30 milyon TL vurgun yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

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