Ankara merkezli 8 ilde operasyon! 45 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, karşılıksız çekleri kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasaya sürerek 30 milyon TL vurgun yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.Abone ol
Son dakika gelişmesine göre; Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, karşılıksız çekleri kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasaya sürerek 30 milyon TL vurgun yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.