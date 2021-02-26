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Eskişehir'deki FETÖ operasyonu! 7 şüpheli saklandıkları evde yakalandı

ESKİŞEHİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, Balıkesir ve Adana cumhuriyet başsavcılıklarının FETÖ'ye yönelik yürütülen bazı soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verdiği 7 zanlıyı, kent merkezinde saklandıkları evlerde gözaltına aldı.

Bu kişilerden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından götürüldüğü adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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