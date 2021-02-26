Ellerde uyuşma ve ağrı neden olur hastalık habercisi mi basit tedavi yöntemi

Gün içinde birçoğumuzun yaşadığı ellerde görünen uyuşma diğer adıyla karıncalanma neden olur, hastalık habercisi midir sorusu sık sık merak ediliyor. Peki elin tamamında, avuç içinde, elin üst kısmında ve parmak uçlarında oluşan uyuşmanın nedeni nedir, nasıl tedavi edilir?

Abone ol

Birçoğumuzun sık sık yaşadığı fakat önemsemediği durumlardan biri olan ellerde uyuşma aslında dikkate alınması gereken bir hastalık habercisi mi? Ellerimizde hissizlik, uyuşukluk ve yanma gibi şikayetlere yol açan uyuşma için hangi tedbirler alınmalı, ne zaman doktora gitmeli, tedavisi için evde neler yapılmalı?

El uyuşması nedir?

Bir elde ya da her iki elde birden hissedilen uyuşukluk hissi, sıklıkla karşılaşılan yakınmalardan biridir. Bu yakınmalar elin tamamında, avuç içinde, elin üst kısmında ve parmak uçlarında ya da bazı parmaklarda hissedilebilir. El uyuşması pek çok farklı faktörden oluşabilir ve hissizlik, uyuşukluk ve yanma gibi şikayetlere yol açar. El uyuşmasının en sık görülen türü el bileğinde ya da dirsekte olan sinir sıkışmalarıdır. Bunun yanında kas spazmı, boyun fıtığı, multipl skleroz, tümör, beyin damar hastalıkları, tiroit bezinin az ya da çok çalışması, ulnar oluk sendromu, diyabete bağlı oluşan nöropati, B12 vitamin eksikliği, alkolizm, dolaşımsal problemlere bağlı kan dolaşımının azalması, kalp hastalıkları ve periferik arter hastalıkları gibi pek çok farklı hastalıktan da kaynaklanıyor olabilir. Sıklıkla el uyuşmalarının sebebi ise genelde karpal tünel sendromu denilen sinir sıkışmasından kaynaklanır.

El uyuşması neden olur?

Tekrarlayan el bileği hareketleri yıllar içinde sinirlerin geçtiği bağların kalınlaşmasına ya da kanal içindeki basıncın artmasına yol açar. Genellikle geceleri hafif uyuşmalar ile başlayan şikayetler serçe parmak hariç diğer parmakların uyuşması ile devam eder. Daha sonra bu uyuşukluk ve yanma hissi kişiyi uykudan uyandıracak kadar şiddetlenerek artar. Tedavi edilmemesi durumunda kalıcı hasarlanmalara yol açabilir. Dirsekte olan sinir sıkışmaları daha çok dirseğini masaya koyarak çalışan kişilerde görülür. Serçe ve yüzük parmakta uyuşma hissi ile başlayan şikayetler hızla artar. Tedavi edilmemesi durumunda güçsüzlük ve kas erimeleri görülür. Sıklıkla el uyuşmalarına sebep olan nedenler ve hastalıklar şöyledir:

Örgü örme, yer silme, bez sıkma, halı silkeleme, sürekli mouse ve klavye kullanımı gibi tekrarlayan el bileği hareketleri ile bilek bölgesinde median sinir basısı sonucu oluşan karpal tünel sendromu en sık görülen el uyuşması nedenlerindendir.

Kolun dirsekten aşağıda bulunan bölgesinde median sinir sıkışması olarak görülen pronator teres sendromu da nadir olarak el uyuşmasına neden olur.

Ulnar sinirin bilek düzeyinde sıkışması, yani guyon kanalı sendromu ya da dirsek düzeyinde sıkışması yani kübital tünel sendromu el uyuşmasının sıklıkla rastlanan sebeplerindendir.

Cumartesi gecesi paralizisi olarak bilinen radiyal sinir sıkışması diğer adıyla düşük el de, ön kolda kasların arasında bulunan sinirin sıkışmasıyla ortaya çıkan ve elde uyuşukluğa sebep olan bir hastalıktır.

Bunun dışında hastanın eşlik eden şikayetleri göz önüne alınarak boyun fıtığı, omurilik veya beyne ait nörolojik problemler de kendisini elde uyuşmayla gösterebilir.

Sol el uyuşması neden olur?

Sol el uyuşması, sıklıkla sinir sıkışması sonucu ortaya çıksa da eklem yaralanmaları da sol elde yanma, karıncalanma ve uyuşukluk hissine sebep olur. Sol el uyuşması kalpte ciddi bir problem olduğunu da gösterebilir. El uyuşukluğuna kol ağrısı da eşlik ediyorsa, anjina koroner denilen, kalp kaslarının yeterince oksijenlenmediği durumlarda ortaya çıkan hastalık bu durumun sebebi olabilir. Anjina koroner kalp krizini tetikleyen son derece ciddi bir hastalıktır. Kalp krizi belirtilerinden biri olan sol el uyuşukluğunun pek çok farklı sebebi de olabilir.

Sağ el uyuşması neden olur?

Sağ elde hissedilen uyuşukluğun sıklıkla rastlanan sebebi karpal tünel sendromudur. Bazı durumlarda beyin omurilik sorunlarının da habercisi olabilir. Sağ el kemiklerinin çatlaması ya da kırılması da uyuşukluk hissine sebep olabileceği gibi yaşanan ani travmalar da uyuşmalara neden olabilir. Diyabete bağlı dolaşım bozuklukları ve vitamin eksiklikleri de uyuşmaların diğer nedenleri arasında yer alır. Tek bir elde ya da her iki elde birden görülebilen uyuşma hissinin çoğunlukla sebepleri median sinir, ulnar sinir ve radiyal sinir sıkışmalarıdır.

El uyuşması nasıl geçer?

Hastalığın sebebi bulunduktan sonra sebebe yönelik olarak medikal tedavi, fizik tedavi ya da cerrahi müdahale ile tedavi edilir. Sağlıklı bir yaşam için kontrollerinizi düzenli olarak yaptırmayı ihmal etmeyin.