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Galatasaray'a West Bromwich Albion'dan Mbaye Diagne piyangosu

Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, Galatasaray'dan 1,5 milyon euro karşılığında kiraladığı Mbaye Diagne'nin bonservisini alma kararı aldı.

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Mbaye Diagne, kiralık olarak gittiği İngiltere'de kariyerine devam edecek gibi görünüyor. West Bromwich'te Manchester United'a karşı kulüp tarihinin en erken golünü atma başarısını gösteren Senegalli forvet, bu maçın ardından ortaya koyduğu performansla da büyük takdir topluyor. Transferinde başrol oynayan hocası Sam Allardyce'ın ardından kulüp yönetimini de etkileyen Diagne'nin, takım Premier Lig'den düşse bile bonservisinin alınmasına karar verildi. Diagne için West Bromwich cephesinde, "Çok güçlü bir santrfor. Onun üzerine oyun kurabiliriz. Takımın yeni lideri olur" yorumları yapılıyor.

Galatasaray, 29 yaşındaki futbolcuyu 1.5 milyon euroya kiralamıştı. Anlaşma sağlanırken sözleşmeden son anda çıkarılan zorunlu satın alma maddesinde belirtilen 6.5 milyon euro ise Galatasaray'a yeni resmi teklif olarak sunulacak.

Mutabakat tamamlanırsa, Galatasaray bu transferden 8 milyon euro elde etmiş olacak. Diagne'nin de İngiltere'de mutlu olduğu, ancak takımın ligden düşmesi halinde West Bromwich'te devam etme ihtimalini tekrar gözden geçirmeyi düşündüğü öğrenildi.

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