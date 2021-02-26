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Ticareti yasaklanmıştı! İstanbul'da onlarcası kutularda ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da yapılan operasyonda ticareti yasaklanan çok sayıda sürüngen ve tarantula ele geçirildi.

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Kadıköy ve Eyüpsultan'da yasak olan hayvan ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. 2 ilçedeki adreslere operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 21 adet piton, 12 boa ile 3 Hognose yılanı, 4 Tarantula, 1 Gecko, 1 Savanna monitör, 1 Çin Ejderi, 40 yılan, 25 sürüngen ele geçirdi. Hayvanların ticaretini yapan kişiye 17 bin 400 lira para cezası kesilirken, canlılara el konuldu. Hayvanların hayvanat bahçesine götürüldüğü öğrenildi.

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