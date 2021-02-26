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Mersin'den korkunç haber! 2 çocuk yanarak hayatını kaybetti

MERSİN'den gelen haber herkesi üzüntüye boğdu. Bir evde çıkan yangında iki çocuk mahsur kaldı. İtfaiye yangını söndürürken, sağlık ekipleri iki çocuğun cesedine ulaştı.

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 Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Yeşil Mahalle 4202 Sokak'taki evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Evde 2 çocuğun kaldığını öğrenen vatandaşlar, içeriye girmeye çalışsa da alevlerin evi sarması nedeniyle başarılı olamadı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye tarafından yangın söndürülürken, sağlık ekipleri evde Mehmet (3) ile Ahmet Kuytul'un (4) cesedine ulaştı.

Çocukların cenazesi otopsi işlemleri için morga gönderildi.

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