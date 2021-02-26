Aksaray'da komşular haber verince suç üstü yakalandı! Savunması pes dedirtti

AKSARAY'da hırsızlık yaparken komşular tarafından suç üstü yakalanan 2 şüpheli "Biz bir şey almadık” deyip kendini savunması pes dedirtti.

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Olay, Şeyh Hamit Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 3 katlı metruk binanın depo olarak kullanılan zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşadığı evde kullanmadığı eşyalarını metruk binanın depo olarak kullandığı zemin katındaki dairede muhafaza eden Mustafa Tekbaş (57) bir kaç gün önce deposunda hırsızlık olduğunu fark ederek metruk bina önünde hırsızlar için komşular ile birlikte nöbete başladı.



Bir süre hırsızların gelmemesi üzerine depoyu komşusuna emanet ederek evine giden depo sahibi komşusunun hırsız geldi diye aramasıyla durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sivil ve resmi ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık şüphelisi yabancı uyruklu Muhsin El İ. (23) ile Kamal C. (24) isimli şahısları eşyaları dışarıya çıkarken suç üstü yakaladı.







"Bir şey çalmadık"

Gazetecilerin "Ne çaldınız?" sorusuna şüpheliler "Bir şey çalmadık" diye cevap verdi. Hırsızların 68 MA 0644 plakalı kamyonetle geldiği olayda kamyonette yapılan aramada çalıntı malzemeler de ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.







"Bizde nöbet tuttuk"

Depo sahibi Tekbaş, "Bir kaç sefer girdiler buraya bizde nöbet tuttuk. Komşular haber vermişti. Sabahleyin eve gittiğimde komşu tekrar bana haber verdi. Depoya giriyorlar diye bende geldim yakaladım. Bunları suç üstü" diye konuştu.





