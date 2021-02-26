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Terör örgütü PKK üyesine Almanya'da hapis cezası

ALMANYA'da Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi, terör örgütü üyesi Hüseyin A.'yı 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Almanya Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, 60 yaşındaki Hüseyin A. "yabancı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 2 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum oldu.

Üyeliği kanıtlandı
Açıklamada, "Çolak" kod isimli Hüseyin A.'nın, terör örgütü PKK adına Ağustos 2015'ten bu yana Hofheim, Wiesbaden, Rüsselsheim, Kelsterbach ve Bad Kreuznach şehirlerini kapsayan sözde "Mainz bölge sorumlusu" olduğunun kanıtlandığı ifade edildi.

PKK'ya para topluyordu
Hüseyin A.'nın görevinin, PKK'ya para toplamak için etkinlik ve yıllık bağış kampanyaları düzenlemek olduğu belirtilen açıklamada, bu kişinin bugüne kadar örgüte ne kadar gelir sağladığının tespit edilemediği kaydedildi.

Açıklamada, PKK'dan para aldığı kaydedilen Hüseyin A.'ya çoğu kez aylık 350 euro verildiği aktarıldı.

Mayıs 2020'de gözaltına alınan Hüseyin A.'nın yargılanmasına 8 Ocak 2021'de başlanmıştı.

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