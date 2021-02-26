Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Kısıtlamaların kalkması için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "Ermenistan'daki darbeyi şiddetle kınıyorum. Biz darbenin her türlüsüne karşıyız" dedi. Erdoğan, kısıtlamalarda gevşeme için Pazartesi yapılacak olan Kabine toplantısına işaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde kıldı. Erdoğan, Cuma namazı sonrasında gündeme ilişkin soruları cevapladı... Erdoğan sözlerine Hocalı Katliamı'nı kınayarak başladı. Erdoğan, Ermenistan'daki darbe girişimini de kınadı. Erdoğan, gazetecilerin soruları üzerine 'inadına' kelimesini ''İstanbul'a güzellik kazandıracağız'' anlamında söylediğini açıkladı. İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

- Ermenistan'daki darbeyi şiddetle kınıyorum. Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değildir.

- Askerin devreye girmek suretiyle adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey değildir.

- Paşinyan'ı zaten halk kendisi alaşağı edecek konuma gelmiştir ama olay darbe olunca darbeye bakışımız bu noktada farklıdır.

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?

- Kısıtlamalarla ilgili Bilim Kurulumuzun ne dediği önemli.

- Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek. Pazartesi günü Kabine toplantısında Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bilgilendirme yapacak.

- Orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde ne konumda olduğunu orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek.

- Sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne adımlar atarız, otellere varıncaya kadar ne yapmamız gerekiyor, bunların kararını Kabine toplantısında alacağız.

Neden 'inadına Kanal İstanbul" dedi?

- Kanal İstanbul ile ilgili Çevre Şehircilik bakanlığı her türlü adımı atmış bulunuyoruz. Bu proje taa benim Büyükşehir Belediye Başkanlığıma dayanan bir projedir.

- Hala ana muhalefet 'Yaptırmayız, istemeyiz...' Yahu siz neyi istiyorsunuz ki.. Sel felaketi oldu, İzmir ne hale geldi biliyorsunuz.

- İstanbul ne hale geldi, görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamanki gibi artmaya başladı.

- Sen belediye başkanı değil misin? Bu çöpler neden kaldırılmıyor. İnadına ifadesini ben İstanbul'a güzellik kazandıracağız.

- Yeni değil, projemiz hazırdır, bu projeyi Karadeniz'e Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz. Dünya da bu projeyi hayran hayran izleyecek. Ana muhalefetin icraatı yok.

- Her türlü adımı şu anda atmış bulunuyoruz. Ne bundan ana muhalefet anlar ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlar.