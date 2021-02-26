Korona vakaları artıyor şehirlerde peş peşe yasaklar geliyor! İşte il il yeni yasaklar
Koronavirüs tablosunda vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor. Bunun üzerine vaka artışı dikkat çeken illerde yeni yasaklar getirilmeye başlandı. Hangi ilde hangi yeni yasak geldi? İşte o iller ve yasaklar...
Koronavirüs vakalarındaki artış korkutuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle Karadeniz bölgesindeki artışa dikkat çekip "15 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna "Bilim Kurulu'nda bu illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz" cevabını verdi. 1 Mart itibariyle yerinde yönetim dönemine geçilecek ve her şehir kendi kararını kendisi verecek. O gün gelmeden vaka artışı olan il ve ilçelerde yeni korona yasakları gelmeye başladı. İşte yasak gelen yerler ve o yasaklarla ilgili gelişmeler...
Türkiye’de koronavirüs tablosu korkutmaya devam ederken bazı illerde alınan önlemler dikkat çekiyor. En son açıklanan rakamlara göre 24 saatte 9 bin 572 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığınca duyurulan her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayılarının açıklaması ile birlikte 'yerinde karar dönemi' kapsamında her ilin hıfzıssıhha kurulları illere özel yeni kısıtlama kararları aldı. İşte il il gelen son kısıtlama kararları...
Muğla / Bodrum'da sahilde ve ormanda piknik yasaklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, sahil bantları, park, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yasaklandı. Kararın ardından sahil kenarlarına bant çekilerek uyarı yazısı asıldı.
Karara göre, sahil bantları, mesire ve piknik alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler nedeni ile çok yakın mesafede vatandaşların bir arada bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği nedeni ile vatandaşların sahil bantları, park, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.