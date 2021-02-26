Korona vakaları artıyor şehirlerde peş peşe yasaklar geliyor! İşte il il yeni yasaklar

Koronavirüs vakalarındaki artış korkutuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle Karadeniz bölgesindeki artışa dikkat çekip "15 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna "Bilim Kurulu'nda bu illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz" cevabını verdi. 1 Mart itibariyle yerinde yönetim dönemine geçilecek ve her şehir kendi kararını kendisi verecek. O gün gelmeden vaka artışı olan il ve ilçelerde yeni korona yasakları gelmeye başladı. İşte yasak gelen yerler ve o yasaklarla ilgili gelişmeler...