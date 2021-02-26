Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.

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Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 7 aile, "Artık yeter yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Aileler, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar atarak İl Başkanlığı binasına kadar yürüdü.

Binanın penceresinden bakan HDP'lilere de tepki gösteren aileler, oturma eylemi başlattı.

Kızı Şerima'nın 8 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirten anne Nazlı Sancar, senelerdir evladından haber alamadığını söyledi.

Evlatlarına kavuşuncaya kadar Van'da oturma eylemini sürdüreceklerini anlatan Sancar, şöyle konuştu:

"Sonuna kadar kararlıyız, evlatlarımızı almadan eyleme son vermeyeceğiz. Evlatlarımızı PKK ve HDP'den istiyoruz. Onlara karşı dik duracağız. 1,5 yıldır Diyarbakır'da eyleme devam ediyorduk. Bundan sonra kendi memleketimizde bu eyleme devam edeceğiz. Eylememiz Türkiye'ye ışık olacak. Ya zafer ya ölüm."

Çocuğu 9 yaşındayken dağa kaçırılan Eyüp Baran ise "Çocuğumu evin önünden kaçırdılar. 6 senedir arıyorum ama vermiyorlar. Ne ölüsü ne de dirisi hakkında bilgi alamadım. Çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Bu eylememiz devam ediyor. Çocuklarımızın kaçırılmasından HDP sorumlu. Onlardan habersiz götürmediler." diye konuştu.

Çocuğu 8 yıl önce dağa kaçırılan Fikret Koç da "Ölüme kadar bu mücadelemiz devam edecek. Çocuğuma kavuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.