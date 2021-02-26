BIST 1.471
DOLAR 7,42
EURO 8,98
ALTIN 410,84
HABER /  DÜNYA

Nijerya'da yatılı okul saldırısında 317 kız öğrenci kaçırıldı

NİJERYA'nın Zamfara eyaletinde, yatılı okula silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 317 kız öğrenci kaçırıldı.

Abone ol

Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, sabah erken saatlerde eyaletin Jangebe bölgesindeki Devlet Kız Lisesine saldırdı. Yüzlerce kız öğrencinin kaçırıldığı saldırıda, çok sayıda öğrenci ise kaçmayı başardı. Olayla ilgili henüz açıklama yapılmazken kaçırılan öğrencilerin sayısı bölge polisi tarafından 317 olarak açıklandı. 

Nijerya'da silahlı kişiler, 17 Şubat'ta da Niger eyaletindeki Kagara bölgesinde yatılı okula saldırı düzenleyerek 27 öğrenci ile 3'ü öğretmen 15 sivili kaçırmış ve 2 öğrenciyi öldürmüştü.

Şiddetli çatışmalara sahne oluyor

Zamfara eyaleti 5 yıldır, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde 2019 iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çocuğa cinsel istismardan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah: Pedofili olarak görmüyorum Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İnsanlık nesli büyük tehlikede! 2045 yılında sayısı 0 olacak
Çin'in kuzeybatısında 3 bin 500 antik mezar bulundu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu
İYİ Parti'de 'yeni parti' sancısı! Ümit Özdağ'ın partisinin kurucular kurulu belli oldu
Hapsetmek istemişti! Erzincan'da profesör ölümden döndü
Vanlı annenin isyanı: Çocuğumun yemeğine ilaç katıp dağa kaldırdılar
Bankalarda uzaktan müşteri olma dönemi! Mayısta başlıyor
Emre Belözoğlu: Trabzonspor karşısında gereğini yapın
İstanbul'da genç kızın hayatı kabusa döndü: Kendi kesti, suratına kezzap dökerek...
Avrupa'dan Trump’ı iyileştiren Covid-19 kokteyline onay
Yorumlar