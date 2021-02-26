UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçların ardında son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Kura çekiminin ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Avrupa Ligi'nde Türk futbolcuların forma giydiği takımlardan sadece Milan yoluna devam edebildi. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester City, Slavia Prag'a; Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'lı Lille ise Ajax'a elendi.

İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri

Ajax-Young Boys

Dinamo Kiev-Villarreal

Roma-Shakhtar Donetsk

Olimpiakos-Arsenal

Dinamo Zagreb-󠁧󠁢󠁥󠁮Tottenham

Manchester United-Milan

Slavia Prag-Rangers

Granada-Molde

Son 16 turunda ilk maçlar 11 Mart'ta, ikinci maçlar ise 18 Mart'ta oynan