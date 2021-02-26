Mustafa Varank’tan 'Tombişlikten kolları saramamış' diyen takipçisiyle gülümseten diyalog

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir fotoğrafına "Tombişlikten kolları saramamış" yorumu yapan takipçisine "Kilodan değil ceketten o" yanıtını verdi.

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Yerli roket motorunun üretildiği atölyeye giderek incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada, Selçuk Bayraktar ve yanındakilerle birlikte roket motorunu da arkasına alarak fotoğraf çektirdi.

"Tombişlikten kolları saramamış canım Varank"

Bir Twitter kullanıcısı ise fotoğrafa "Tombişlikten kolları saramamış canım Varank" yorumunu yaptı. Varank bu paylaşımı alıntılayarak "Kilodan değil ceketten o" ifadesini kullandı.