Dev maç öncesi Abdullah Avcı ve Erol Bulut futbolcularıyla görüştü

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi, her iki takımın teknik direktörü de öğrencilerine uyarılarda bulundu. Erol Bulut, oyuncularından özveri bekleyip 'Bakasetas' uyarısı yaptı. Abdullah Avcı ise 'Baskı Fenerbahçe'nin üzerinde olacak' şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi öğrencileriyle bir toplantı yapan Erol Bulut, karşılaşmanın önemine değindi. 46 yaşındaki teknik adam, "Trabzonspor ile kaderimizi çizecek bir maça çıkacağız. Göztepe yenilgisi sonrası artık kredimiz kalmadı. Son 4 resmi maçta alınan 3 yenilgi bize yakışmadı. Trabzonspor maçında hepinizden büyük bir özveri bekliyorum. Bize yapılan eleştirilere sahada yanıt verin." dedi.

Bakasetas uyarısı

Bulut, taktik toplantıda ise Alanyaspor'dan öğrencisi olan Bakasetas'a dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Abdullah Avcı: Baskı Fenerbahçe'nin üzerinde olacak

Ev sahibi Trabzonspor'da ise teknik direktör Abdullah Avcı, kritik mücadelede öğrencilerine nasıl oynamaları gerektiğini anlattı. Sabırlı olmaları gerektiğine dikkat çeken Avcı, "Baskı Fenerbahçe'nin üzerinde olacak. Biz sakin kalıp, sabırlı oynayarak rakibin savunmada vereceği açıklardan yararlanmaya çalışacağız. Kendi futbolumuzu oynayarak bu zorlu maçtan da galibiyetle ayrılabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Son vuruşlarda dikkatli olalım"

Takım savunmasının önemine vurgu yapan başarılı teknik adam, "Son haftalarda bu yönde önemli gelişme kaydettik. Ligin en az gol yiyen takımlarından biri olmayı başardık. Bunu Fenerbahçe karşısında da devam ettirmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde hücuma çıkacak opsiyonlara sahibiz. Yeter ki bulduğumuz pozisyonlarda, son vuruşlarda dikkatli olalım." dedi.