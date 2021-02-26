Sevilay Yılman'dan 'Kanal İstanbul' sorusu! Bu projeyle ilgili bu ısrar niye?

Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kanal İstanbul' açıklamalarını değerlendirdi. Yılman, "AK Partililer dahil birçok İstanbullunun bu projeye mesafeli olduğunu bizzat duyuyorum, görüyorum" ifadelerini kullandı.

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Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeye karşı çıkanları kastederek kullandığı "Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız. İnadına yapacağız ve Kanal İstanbul ile İstanbul nasıl güzelleşecek, İstanbul nasıl bir başka şehir olacak bunu da görecekler" açıklamasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdoğan'ın aynı konuşmasında "Millete küsülmez, milletle inatlaşılmaz, millete husumet beslenmez, millete rağmen iş yapılmaz" ifadesine yer verdiğini belirten Yılman, Erdoğan'ın Kanal İstanbul'la ilgili bu kadar sert duruş sergilemesini kavrayamadığını söyledi.

"Bu projeyle ilgili bu ısrar niye?"

"Madem milletle inatlaşılmaz. Madem millete rağmen iş yapılmaz. O halde İstanbullunun çoğunluğunun karşı çıktığı bu projeyle ilgili bu ısrar niye?" diye soran Yılman, sözlerini şöyle noktaladı: Denilecek ki; 'Nereden biliyorsun İstanbullunun çoğunluğunun karşı olduğunu?' Biliyorum çünkü ben bu şehri 7/24 yaşıyorum. AK Partililer dahil birçok İstanbullunun bu projeye mesafeli olduğunu bizzat duyuyorum, görüyorum.

Koyarsınız halkın önüne sandığı ve çıkan sonuca göre de rotayı belirlersiniz.

Hülasa... Bence hiç gereği yok; 'Benim dediğim olacak', 'Hayır benimki olacak' inatlaşmasına... Demokraside doğruyu bulmak için formül bellidir. Koyarsınız halkın önüne sandığı ve çıkan sonuca göre de rotayı belirlersiniz.