İzmir'de parkta tanışıp korkunç şekilde öldürdü! Meğer katil kızı...

İZMİR'de geçtiğimiz günlerde parkta tanıştığı kişi tarafından boğularak öldürülen 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'nın cesedi ormanda battaniyeye sarılı halde bulunmuştu. Genç kızın babası Altan Kınacı, kızının katili olduğunu bilmeden kızını aramaya yardım edermiş gibi görünen caniye para vermeyi bile düşündüğünü de söyledi.

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İzmir’in Menderes ilçesinde Taylan Özgür İmal tarafında boğularak öldürüldükten sonra cansız bedeni battaniyeye sarılı halde ormanlık alanda bulunan Ayşe Nazlı Kınacı’nın (20) babası Altan Kınacı; kızının, arkadaşı Özlem Ö.’ye, kendisini kurtarmaları için çok sayıda mesaj ve ses kaydı ile konum gönderdiğini söyledi. Genç kızın, öldürülmeden önce arkadaşı Özlem Ö.’ye, “Beni al, korkuyorum” yazılı mesajlar ile “Beni bırak” çığlığı attığı ses kayıtları ile bulunduğu yerin konum bilgilerini gönderdiği ortaya çıktı.



Kızının 13 Şubat’ta kız arkadaşının sevgilisinin evine gittiğini ifade eden Ayşe Nazlı Kınacı’nın acılı babası Altan Kınacı, “Orada çıkan tartışmadan sonra sakinleşmek için gittiği bölgedeki bir parkta hıçkırarak ağlarken yanına Taylan Özgür İmal denen cani geliyor ve teskin etme bahanesiyle yaklaşıyor. Birkaç saat yanında durduktan sonra, kızım ona telefonunu kullanıp kullanamayacağını soruyor, o da veriyor. Telefonla arkadaşına mesaj yazıyor. Ardından Taylan, kızımı sahile götürüyor. Biz o akşamdan itibaren kızımdan haber alamıyoruz. Orada kızıma ne yedirip, içirdi bilmiyoruz. Bir şey verdiğinden eminim çünkü kızım kendini kolayca teslim edecek biri değildi” dedi.







“Bu belgeler daha önce elimde olsaydı onu öldürür cezasını da çekerdim”

Ayşe Nazlı’nın arkadaşı Özlem Ö.’ye attığı mesajların kendilerine geç iletildiğini belirten baba Kınacı, bu sürede buluştukları İmal’ın soğukkanlılıkla yardım etmeye çalışıyormuş gibi göründüğünü de ifade ederek, “Kızımı son gören o olduğu için beraber karakola da gittik. Hatta yardımcı olduğu için kendisine teşekkür ettiğim gibi cebine para koymayı bile düşündüm. Özlem, kızımın kendisine 13 Şubat’ta o caniyle nasıl mücadele ettiğini gösteren mesajları attı. Mesajlarda konum, fotoğraf ve ses kayıtları vardı. Bu belgeler daha önce elimde olsaydı onu öldürür cezasını da çekerdim. Devletim ne ceza kesecekse ben ona razıyım. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.







“Elini elleyenin elini keserdi”

Acılı baba, katil zanlısı İmal’ın ifadesinde “Ayşe Nazlı ile kendi rızasıyla birlikte olduk” diyerek yalan söylediğini, bunun mesajlar ve ses kayıtlarıyla kanıtlandığının altını çizerek, “Biz çocuklarımızı Türk örf ve adetlerine göre yetiştirdik. Kızımız, bizim boynumuz yere eğilmesin diye bu mesajları göndermiş. Ayşe Nazlı’ya uyuşturucu bir şey vermemiş olsaydı kızım onun gibi üç tane Taylan’ı komaya sokardı. Öyle bir babayiğitti benim kızım. Elini elleyenin elini keserdi” diye konuştu.

“Bizim aşkımız, sevgimiz çok farklıydı” diyen Kınacı, “O benim dünyamdı. Başka dünyalar bitmesin. Bugün de kızımın mevlidi var. Ben onun düğününe davet etmek isterdim sizi ama gelen her şey Allah’tan. Diyecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.