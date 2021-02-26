Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı partisinden istifa etti! Bugünden itibaren...

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Demokrat Parti’den seçilen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin partisinden istifa ederek görevini bağımsız sürdürme kararı aldı.

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Başkan Ergin, istifasıyla ilgili olarak “Ayvalık ve Ayvalıklılar daha iyi bir Belediyeyi hak ediyor inancıyla, doğup büyüdüğüm ata topraklarına hizmeti bir borç kabul eden anlayışı önce Küçükköy, 2019 yılından beri de Ayvalık Belediye Başkanı olarak yaşama geçirme uğraşında oldum. İlk gün taşıdığım inanç ve heyecanı, üstüne katarak bugün de taşıyorum ve her zaman söylediğim üzere Ayvalık için birlikte daha yapacak çok işimiz var. Sahip olduğumuz inancı Ayvalık’ta yaşama geçirmek için çıktığımız bu yolda, her türlü gündelik politik kaygılardan uzak kalarak, tümüyle hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızı, bu kentte yaşayan herkese dokunarak sürdürmek ve tüm katmanlara ulaşabilmek için görevimi bugünden itibaren bağımsız bir çizgide sürdürme kararı aldım." açıklamasını yaptı.



Sözlerinin devamında Ergin "Beni bu göreve siyasi görüşü çok farklı olsa da ortak kaygısı Ayvalık olan sağduyulu sizler taşıdınız. Sırf bu yüzden bile sizlere şükran borcum var ve bu borcu ödemek için bundan sonra da gece gündüz çalışacağımdan kuşkunuz olmasın. Ancak bir teşekkür borcum da seçime katılmamız için bize kucak açan Demokrat Parti yönetiminedir. Bağımsız kalma tercihimiz asla bir kırgınlığa dayalı olmayıp, gündelik siyasetten uzak Belediyecilik hizmetini sürdürmeye yönelik bir tercihten ibarettir. Bu vesile ile bir kez daha başta Demokrat Parti Genel Başkanımız Gültekin Uysal olmak üzere tüm DP ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bugünden itibaren Ayvalık Belediye Başkanlığı görevimi tüm Ayvalık halkı ile kol kola ve bağımsız Belediye Başkanı sıfatı ile sürdüreceğimi saygılarımla arz ederim” ifadelerini kullandı.