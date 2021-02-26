Aynı anda 2 kadınla evli olduğu ortaya çıktı! Polisin formülü şaşırttı

HİNDİSTAN'da aynı anda iki kadınla evli olduğu ortaya çıkan adama polisin bulduğu yöntem herkesi hayrete düşürdü.

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Hindistan'ın Jarkand eyaletindeki Ranchi şehrinde yaşayan Rajesh Mahato evli olmasına rağmen başka bir kadınla ilişki yaşamaya başladı. Rajesh, ilişki yaşamaya başladığı kadına evli olmadığı yalanını söyledi, karısını ve çocuğunu bırakarak sevgilisiyle kaçtı. Rajesh'in eşi Sadar polisine şikayette bulununca olaylar ortaya çıktı. Adamın birlikte olduğu kadının ailesi de polise kaçırılma ihbarında bulundu.



Polisin yakaladığı Rajesh'in, birlikte kaçtığı kadınla da evlendiği ortaya çıktı. Evliliği sevgilisi de doğruladı. Yaşananlar gün yüzüne çıkında Rajesh'in eşiyle yeni evlendiği sevgilisi tartışmaya başladı. Polis yetkilileriyse olaya ilginç bir çözüm buldu. Güvenlik güçleri, Rajesh'in her iki kadınla da üçer gün geçirmesi ve bir gününün de boş olması teklifinde bulundu.



Polisten 3+3+1 formülü

Üç kişi de bu teklifi onayladıklarını açıklayınca tüm tarafların ortak olarak anlaştıkları bir resmi sözleşme imzalandı. Ancak Rajesh anlaşmanın koşullarını birkaç gün içinde ihlal etti. Yeni evlendiği kadın adamın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine adam ilk eşinin evine gitti ve orada da kıl payıyla polislerden kurtuldu. Yerel medyadaki bazı haberlerde, kadının Rajesh'in kaçmasına yardımcı olduğu da iddia edildi. Polis hakkında yakalama kararı çıkartılan Rajesh'i henüz bulamadı.