Adana'da bir genç ölen kardeşinin yüzüne son kez bakıp gözyaşı döktü

ADANA'da çalıştığı atölyenin önündeki kerestelerin üzerine düşmesi sonucu Suriye uyruklu Emir Dibo (18) yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp atölyeye gelen ağabeyi Mustafa Dibo, kardeşinin yüzüne son kez bakıp gözyaşı döktü.

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Suriye’de yaşayan Emir Dibo (18) ile ağabeyi Mustafa Dibo, çalışmak için bir süre önce Türkiye’ye geldi. Emir Dibo, yaklaşık bir hafta önce Mobilyacılar Sitesi’ndeki bir kereste atölyesinde çalışmaya başladı. Emir Dibo, öğle saatlerinde, atölye önüne istiflenen keresteleri birbirine bağlayan plastik halatı kesti. Onlarca kereste, Emir Dibo'nun üzerine düştü. Kerestelerin altında kalan Dibo’yu gören atölye çalışanları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dibo’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen kardeşine sarıldı

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada atölyeye gelen Mustafa Dibo, kardeşini hareketsiz yatarken görünce gözyaşlarına boğuldu. Emir Dibo’nun yüzüne bakıp sarılan ağabeyi Mustafa Dibo, sinir krizi geçirdi. Acılı ağabeyi atölyedeki işçiler teselli etmeye çalıştı.

Yapılan incelemenin ardından Emir Dibo’nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.