Dünyada bir ilk ikizler aynı anda cinsiyet değiştirdi! Son halleri olay oldu

Tek yumurta ikizleri olarak dünyaya gelen Mayla Phoebe de Rezende ve Sofia Albuquerck dünyada bir ilki yaparak ayna anda cinsiyet değiştirerek kadın oldu.

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Brezilya'da biyolojik olarak erkek doğan tek yumurta ikizleri Mayla Phoebe de Rezende ve Sofia Albuquerck kendilerini hiçbir zaman erkek olarak tanımlamadı. 19 yaşlarına geldiklerinde kadın bedeninde yaşamak istediklerine karar veren ikizler aynı anda cinsiyet değiştirmeye karar verdi. 4 yıl boyunca hormon tedavisi gördükten sonra ikizler ameliyat olmaya karar verdiler.



İkizlerin dedesi ise cinsiyet değiştirme operasyonunun masraflarını karşılamak için evlerini sattı ve ikizler bir gün arayla cinsiyet değiştirdi. Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Jose Carlos Martins doğumda erkek olan ikizlerin, cinsiyet değiştiren 'dünyada bildirilen tek vaka olduğunu' söyledi.







"Kendimi görünce ağladım"

Arjantin'de tıp okuyan esmer Mayla, "Vücudumu her zaman sevmişimdir, ama cinsel organımı sevmedim. Tanrı'nın beni bir kıza dönüştürmesini isterdim. Ameliyattan sonra kendimi görünce ağladım. '' dedi. Ameliyattan bu yana bikinili fotoğraf çekilen Mayla, yeni vücuduyla olan mutluluğunu yerel basına anlattı.







"Hâlâ inanamıyordum"

Sofia ise yaşadıklarını "Hastanede yatıştırılmadan önce rüyamın gerçekleştiğine hâlâ inanamıyordum. Uyandığımda inanamadım." ifadelerini kullandı. Sao Paulo'da inşaat mühendisliği okuyan Sofia, "Dünyanın en transfobik ülkesinde yaşıyoruz" dedi.