Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi

KAHRAMANMARAŞ'ta kızını taciz eden Tamer Çetin'i (34) öldürdüğü iddiasıyla Kadir Işık'a (49) verilen 12 yıl 1 ay hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesince bozularak yeniden yargılanmasına ve tahliyesine karar verildi.

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KAHRAMANMARAŞ'ın Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir lokantada 5 Haziran 2018'de meydana gelen olayda; Kadir Işık (49), kızı Z.I.'yı (26) taciz ettiği öne sürülen Tamer Çetin'e ruhsatlı tabancasıyla ateş etti. Işık, daha sonra yere düşen Çetin'e çekiçle vurdu. Çetin, ambulansla götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Burada, "Hayati tehlikesi yoktur' şeklinde rapor verilen Çetin, kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Cezası müebbetten 12 yıla 1 aya düşürüldü

Olayın ardından tutuklanan Kadir Işık hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 3 Ocak 2020'de görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Kadir Işık'ı önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından da haksız tahrik indirimi ve duruşmadaki saygılı tavrından dolayı cezayı 12 yıl 1 aya indirdi.

İstinaf tahliyesine karar verdi

Kadir Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı, karara itiraz ederek davayı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, suç vasfının değişebileceğinden yerel mahkemenin kararını bozup yeniden yargılanmasına, Işık'ın da tahliyesine karar verdi.