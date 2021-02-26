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Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sevindiren haber

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da yapılan tüm testler negatif çıktı. Özellikle başarılı kaleci Uğurcan Çakır'ın oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu.

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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Pozitif vakaya rastlanmadığını belirten bordo mavili kulüp, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

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