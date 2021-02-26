Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor maçında kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Yeni Malatyaspor'un golünü Tetteh atarken; Gençlerbirliği'nin tek sayısını Ertaç Özbir (KK) kaydetti. Yeni Malatyaspor'dan Semih Kaya ile Gençlerbirliği'nden Ayite, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 9 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, bu sonuçla puanını 21 yaptı. 7 maçtır galibiyet hasreti çeken Yeni Malatyaspor ise puanını 31'e çıkardı.

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6. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında Sandro Lima ön direkte kafa vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı.

10. dakikada Mallan'ın ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Nordfeldt'in güçlükle çeldiği top savunmaya çarparak kornere gitti.

16. dakikada Mugni'nin ceza yayından yerden çektiği şutta top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

18. dakikada Ayite, Semih Kaya'nın müdahalesi sonrası ceza sahasının hemen dışında yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy bu pozisyon sonrası önce Semih'e sarı kart gösterdi. VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen Ulusoy 21. dakikada Semih'i son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

22. dakikada Soner Dikmen'in kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

29. dakikada Candeias'ın sağ kanattan penaltı noktasına doğru yerden çıkardığı topa Soner Dikmen vuruşunu yaptı. Topa son anda ayak koyan Chebake, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.

34. dakikada 10 kişi konuk ekip öne geçti. Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Mustafa Eskihellaç'ın pasında ceza sahasına giren Tetteh, kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1

40. dakikada Johansson'un ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

60. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Ayite'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta yan direkten dönen top kaleci Ertaç Özbir'e çarparak ağlara gitti: 1-1

76. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

Kalan bölümde önemli pozisyon olmazken karşılaşma 1-1 bitti. Bu sonuçla galibiyet hasreti Gençlerbirliği'nin 9, Yeni Malatyaspor'un ise 7 maça çıktı.

Gençlerbirliği: 1 - 1 :Yeni Malatyaspor

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Polomat), Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 77 Murat Yıldırım), Piris da Motta, Soner Dikmen, Candeias (Dk. 88 Spiridonovic), Mugni (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Ayite, Sandro Lima

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallece, Semih Kaya, Hadebe, Zeki Yavru, Ahmed Ildız (Dk. 90+2 Zuqui), Mallan (Dk. 46 Umut Bulut), Mustafa Eskihellaç (Dk. 88 Jetmir Topalli), Karim Hafez, Tetteh

Goller: Dk. 34 Tetteh (Yeni Malatyaspor), Dk. 60 Ertaç Özbir (KK) (Gençlerbirliği)

Kırmızı kartlar: Dk. 21 Semih Kaya (Yeni Malatyaspor), Dk. 71 Ayite (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Dk. 86 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)