BIST 1.471
DOLAR 7,42
EURO 8,97
ALTIN 410,66
HABER /  SAĞLIK

Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (26 Şubat Cuma)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 128 bin 387 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 683 bin 971, can kaybı 28 bin 432 oldu.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Şubat 2021 Cuma günü verilerine göre; son 24 saatte 128 bin 387 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 649 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 74 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 282 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 556 bin 785'e çıktı.

Toplam test sayısı 32 milyon 939 bin 661'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 683 bin 971, vefat sayısı 28 bin 432, ağır hasta sayısı 1195 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2, yatak doluluk oranı yüzde 48.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30.4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
"İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz" iddiasına kızdı: Saçmalık!
Konyaspor Gaziantep FK maçında gol sesi çıkmadı
Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor maçında kazanan çıkmadı
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sevindiren haber
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık'ın tahliyesine karar verildi
Almanya'da Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı verilecek
İlham Aliyev açıkladı: Azerbaycan'da Türk ordusunun küçük modelini oluşturacağız
Adana'da bir genç ölen kardeşinin yüzüne son kez bakıp gözyaşı döktü
Dünyada bir ilk ikizler aynı anda cinsiyet değiştirdi! Son halleri olay oldu
ABD Başkanı Joe Biden net konuştu: Asla tanımayacağız
Yorumlar 5 yorum