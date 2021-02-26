Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (26 Şubat Cuma)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 128 bin 387 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 683 bin 971, can kaybı 28 bin 432 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Şubat 2021 Cuma günü verilerine göre; son 24 saatte 128 bin 387 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 649 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 74 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 282 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 556 bin 785'e çıktı.

Toplam test sayısı 32 milyon 939 bin 661'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 683 bin 971, vefat sayısı 28 bin 432, ağır hasta sayısı 1195 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2, yatak doluluk oranı yüzde 48.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30.4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.