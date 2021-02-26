Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Normalleşmede bir planımız yok

Kademeli normalleşmeye geçmeyi beklerken mutasyonlu virüsle beraber yükselen vakalar endişeleri artırıyor. Koronayla ilgili her söylediği dikkatle dinlenen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, normalleşmeyle ilgili, "Bu iş bu kadar basit değil. Bütün yanlışı zaten işi bu kadar basite indirgeyerek yapıyoruz. Çünkü bir planımız yok" dedi.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, HaberTürk ekranlarında normalleşmeyle ilgili merak edilenlere yanıt verdi.

Normalleşme konusunda plansız olduğumuzu belirten Ceyhan, "Bu iş bu kadar basit değil. Bütün yanlışı zaten işi bu kadar basite indirgeyerek yapıyoruz. Çünkü bir planımız yok. Plan yapıyoruz diyorlar ama plan öyle olmaz. Biz hangi noktada nereyi açacağız, hangi tedbiri kaldıracağız, bunların açık açık rakamsal değerlerle belirtilmesi demek" şeklinde konuştu.

"En büyük engel artan vakalar"

Normalleşmenin önündeki en büyük engelin artan vaka sayılarının olduğunu belirten Ceyhan, "Şu andaki vaka sayılarıyla normalleşme adımları atmak son derece riskli. Bu şekilde devam edersek mart-nisan aylarından daha riskli bir dönem gelir. Açmanız yetmiyor, güven sağlamamız lazım" dedi.

Ceyhan tedbirlerin aynı anda kaldırılmamasını savundu

Tedbirlerin aynı anda kaldırılmamasını savunan Ceyhan, "Bir sürü önlemi aynı anda kaldırmaya kalkarsanız yarın diyelim vaka artışı oldu, okulların açılmasından mı arttı, restoranların açılmasından mı, cenaze namazları, toplantılar buradan mı arttı? bunları anlamanız mümkün olmaz" diye konuştu.

Lokal tedbirler geçici

Lokal alınan tedbirlerin geçici olacağını söyleyen Ceyhan, "İllere özel vaka sayıları artıyor diye önlem alırsanız vakalar azalmaya başlar. Önlemleri kaldırdığınız anda oradan gidecek bir vaka başka bir yerde yeni artış dönemi yaşatır. Bunlar kaçınılmaz. Plansız, o günkü şartlara göre karar alırsak pandemiyle mücadele etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Normalleşmeye nasıl geçilmeli?

"Türkiye normalleşmeye nasıl geçmeli?" soruna da yanıt veren Ceyhan, "Şimdi acil eylem planı hazırlanmalı ve orada kesin kriterler konmalı. Önerim bir süre hiç değilse okullar açılacaksa başka bir yerde açmasınlar. Okulların açılmasını bir gözlesinler sonra tek tek sırayla kaldırsınlar" dedi.