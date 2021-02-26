Beşiktaş Denizlispor maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u konuk etti. Muhteşem bir ilk yarı geçiren Sergen Yalçın'ın ekibi; 22'de Larin, 38'de Aboubakar ve 39'da Ljajic'le sonuca giderek üst üste 3. galibiyetini aldı. Bu sonuçla 54 puana yükselen Kara Kartal, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Denizlispor ise 21 puanla ateş hattında kaldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 3-0'lık skorla ev sahibi Beşiktaş kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 22'de Cyle Larin, 38'de Vincent Aboubakar ve 39'de Adem Ljajic attı.

Beşiktaş, Denizlispor'a karşı oynadığı son 21 maçta 16. galibiyetini elde ederken 4 kez berabere kaldı ve sadece 1 kez mağlup oldu. Bu sonuçla 54 puana yükselen Kara Kartal, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Denizlispor ise 21 puanla ateş hattında kaldı. Beşiktaş, ligde bir sonraki maçında Yeni Malatyaspor'a konuk olacakken; Denizlispor, haftayı bay geçecek.

Maçtan önemli dakikalar

13. dakikada ceza sahası dışında iki rakibinden kurtulan Nkoudou'nun uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen'de kaldı.

19. dakikada Yukatel Denizlispor gole yaklaştı. Sagal sol kanattan taşıdığı topu ceza sahasında Welinton'dan kurtarıp içeriye çevirdi. Penaltı noktasına yakın bir noktada müsait pozisyonda topla buluşan Rodallega bekletmeden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

22. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rosier'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Mustafa Yumlu'nun uzaklaştıramadığı top Larin'in önünde kaldı. Ceza sahası sağ çaprazında dar açıdan düzgün bir şut çıkaran Larin meşin yuvarlağı Cenk Gönen'in üzerinden ağlara gönderdi: 1-0

29. dakikada Nkoudou'nun sağ kanattan ortasında arka direkte Tiago Lopes'in uzaklaştıramadığı top Larin'in önünde kaldı. Kanadalı futbolcu, kaleciden önce dokunarak skoru 2-0 yaptı. Ancak VAR'dan (Video Yardımcı Hakem) gelen uyarı sonrasında Larin'in elle oynadığı gerekçesiyle Cüneyt Çakır golü iptal etti. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

38. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Ljajic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Cenk Gönen topu ceza sahasına yumrukladı. Topu önünde bulan Nsakala'nın uzak mesafeden sert şutu savunmadan sekip Aboubakar'ın önüne düştü. Altıpasa yakın bir noktada meşin yuvarlağı kontrol eden Kamerunlu futbolcu düzgün vurdu ve skoru 2-0 yaptı.

39. dakikada siyah-beyazlılar skoru 3-0 yaptı. Larin'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Aboubakar topu uygun durumdaki Ljajic'e çıkardı. Ljajic şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak ağlara gitti: 3-0

44. dakikada Bakalorz'un pasında topa Mesanovic topa dokundu ve Rodallega kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rodallega düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası Rodallega'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

45+2. dakikada Mesanovic'in pasıyla ceza sahasına girer girmez şutunu çeken Sagal'ın topu direkten oyun alanına geri döndü.

İlk yarı Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Ljajic'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Atiba'nın şutunda meşin yuvarlak Cenk Gönen'de kaldı.

64. dakikada ceza sahası ön çizgisi önünde Aboubakar'la duvar pası yapan Nkoudou'nun şutunda top üstten dışarı çıktı.

81. dakikada Sagal'ın soldan ortasını ceza sahası içinde göğsüyle kontrol eden Rodallega'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

88. dakikasında Rosier sağ kanattan taşıdığı topu çizgiye inip içeriye çevirdi. Penaltı noktasının birkaç adım önünde müsait pozisyonda topla buluşan Hasic'in şutunda kaleci gole izin vermedi.

90. dakikada Josef De Souza'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Cyle Larin'in vuruşunda top ağlarla buluştu ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

90+3. dakikada Larin'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hasic'in şutunda Cenk Gönen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Beşiktaş karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Beşiktaş: 3 - 0 :Denizlispor

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup), Nsakala, Josef, Atiba (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Larin, Ljajic (Dk. 65 Necip Uysal), Nkoudou (Dk. 65 Gökhan Töre), Aboubakar (Dk. 84 Hasic)

Denizlispor: Cenk Gönen, Tiago Lopes (Dk. 46 Özer Özdemir), Fabiano, Mustafa Yumlu (Dk. 38 Bakalorz), Ben Muhammed, Kubilay Aktaş, Sagal (Dk. 83 Dossevi), Murawski, Diskerud (Dk. 68 Hasan Ayaroğlu), Mesanovic (Dk. 68 Sacko), Rodallega

Goller: Dk. 22 Larin, Dk. 38 Aboubakar, Dk. 39 Ljajic (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 54 Sagal (Yukatel Denizlispor)