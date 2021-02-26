Rıdvan Dilmen: Şampiyonluğun en büyük favorisi

Geçen haftayı BAY geçen Beşiktaş evinde Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek yeniden zirveye ortak oldu. Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında maçı değerlendirdi. Usta yorumcu, Beşiktaş için "Çin ordusu gibi geliyorlar" derken siyah-beyazlıları şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi.

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Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Denizlispor'u 3-0 mağlup ettiği mücadeleyi NTV ekranlarında değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri:

"Bazen ilk yarı 5-0 da bitebilir, maç 5-0 ya da 5-1 biter. Bugün de bundan farklı bir durum yoktu. Denizlispor'un hep iyi olmasını isteriz, şu anda düşme hattında. Ekonomik olarak biraz destek görse, çok kötü takım değil. Bu maçı 3-1 de bitirebilirdi ama bunu Beşiktaş istedi, böyle olsun diye. 20 ile 40 arasında 2'den 5'e çıktılar, hop 3 yaptılar. 2. yarıda yeniden 2'ye döndüler."

"Bağlasan durmaz"

"20 ile 40 arasında çok tempolu ve acımasızca oynadılar. Mustafa Yumlu'nun sakatlanması da dengeyi bozdu. Rodallega, yaşına rağmen ligin standartlarında kuvvetli bir oyuncu. Güç, enerji farkı var. Bir taraf küme düşmemeye, bir taraf şampiyonluğa oynuyor. Şampiyonluğa oynayan takım da öyle ki bağlasan durmaz."

Hiç hakemlik bir durum olmadı, en fazla 10 kez düdük çaldı, mis gibi maç yönetti. VAR'daki arkadaşlar da doğru yerlerde devreye girdi."

"En pozitif enerjiyle oynayan takım Beşiktaş"

"Hızla devam eden bir takım, yüksek moralli. Tekrar dinlenme şansı olacak, rakipleri daha dinlenmedi. Arada dinlenmek bir avantajdır. Anlattığımız takım Real Madrid değil ama Türkiye'de en pozitif enerjiyle oynayan takım Beşiktaş."

"En efektif oynayan takım"

"Hücum oyuncusuyla alan presi yapmak öğrenilir ama savunma oyuncusuyla hücum yapmak kolay kolay öğrenilmez. Çin ordusu gibi geliyorlar. Türkiye standartlarında şu anda en efektif oynayan takım Beşiktaş. Beşiktaş şampiyonluğun en büyük favorisi. Futbolu en iyi oynayan takım Beşiktaş"