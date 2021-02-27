Kabaktepe'den CHP'ye 94 göndermesi

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin İstanbul il kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği 1994 sözleri için CHP'ye gönderme yaptı.Abone ol
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe, bir süredir yaşanan işçi grevleri nedeniyle toplanamayan çöplerin konuşulduğu Maltepe için CHP'ye gönderme yaptı.
Kabaktepe, twitter'dan Maltepe'de oluşan çöp yığınlarının fotoğraflarını paylaştı. İstanbul İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği 1994 ruhu sözlerini alıntılayan Kabaktepe, "Biz 94 ruhundan bahsedince, CHP'liler kayıtsız kalamamış, dönemin çöp dağlarıyla İstanbulluları tekrar buluşturmak için harekete geçmişler :)" ifadesini kullandı.