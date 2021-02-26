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Çanakkale Gökçeada'da açıklarında tekne faciası

Anadolu Ajansı

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde tekne faciası yaşandı. 5 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Teknenin batması sonucu bir kişi öldü, kayıp iki kişi aranıyor.

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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada; Gökçeada Laz koyu önlerinde içinde 5 kişi bulunan özel bir fiber teknenin battığı, iki kişinin yüzerek karaya çıktığı, diğer 3 kişinin kayıp olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada; olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olan 2 kişinin arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Olayda kurtulan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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