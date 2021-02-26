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Canan Kaftancıoğlu'na ders gibi cevap

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'nin İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi.

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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda CHP'nin İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ders gibi yanıt verdi.

Kartoğlu, Türkiye'nin en modern kapalı pazarı Başakpazar'da slogan atan CHP İstanbul örgütünün görüntülerini paylaşan Kaftancıoğlu'na, Maltepe'deki çöp krizine değinerek sert tepki gösterdi.

Kartoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Temel Belediyecilik hizmetlerinden biri olan çöp toplamayı bile beceremeyip İstanbul'u 1990'ların pisliğine boğan CHP yine çareyi "ajansta" arıyor. Hizmet edemeyen CHP, bu sefer Türkiye'nin en modern kapalı pazarı Başakpazar'da slogan atıp huzur bozarak dikkat dağıtmaya çalıştı."

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