Bakan Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz haftadan bu yana vaka oranları en çok artan ve azalan illerin listesini paylaştı. Buna göre, geçen haftaya göre vaka sayısı en fazla azalan iller; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay oldu. En fazla artış olan iller ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan illere ilişkin tabloyu paylaştı.

Bakan Koca, ''Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 binde nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor'' açıklamasını yaptı.

En çok vaka sayısı artan illerin başında Ordu geldi

Geçen haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en çok artan illerin başını 33,98'le Ordu çekti. Giresun 33,17 ile ikinci, Samsun 31,65 ile üçüncü sırada yer aldı.



Bayburt ilk sırada

Geçen haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en çok azalan illerde başı 38,73'le Bayburt çekiyor. Erzincan 100 binde 26,25'le ikinci, Trabzon da 20,49'la üçüncü sırada geliyor.



