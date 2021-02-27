BIST 1.471
DOLAR 7,42
EURO 8,97
ALTIN 412,30
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali'de meydana gelen terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de meydana gelen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada taziye ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı Mali’de meydana gelen terör saldırısı hakkında açıklamadan bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "25 Şubat 2021 tarihinde Mali’nin Bandiagara Bölgesi’ndeki jandarma birliğini hedef alan terör saldırısında çok sayıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu terör eylemini kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Benzine yapılan zam fiyatlara yansımayacak
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 7 sene önce kalbimizi söktüler!
Hakan Taşıyan'dan acil organ bağışı çağrısı
ABD'nin Kaşıkçı raporuna Suudi Arabistan'dan tepki
Bakan Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı
EuroLeague'de Anadolu Efes'ten Fenerbahçe'ye tarihi fark
Canan Kaftancıoğlu'na ders gibi cevap
Çanakkale Gökçeada'da açıklarında tekne faciası
Rıdvan Dilmen: Şampiyonluğun en büyük favorisi
ABD, Cemal Kaşıkçı raporunu yayınladı: Cinayetin talimatını Suudi Prens verdi
Yorumlar