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Benzine yapılan zam fiyatlara yansımayacak

Benzinin litresine yapılacak 27 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansımayacak.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 27 kuruş zam yapılacağını duyurdu. Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği zam oranı ÖTV’den karşılanacağından pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

Benzinin litresi İstanbul’da ortalama 7,24 liradan, Ankara’da 7,33 liradan, İzmir’de ise 7,36 liradan satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. 

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