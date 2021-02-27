Davutoğlu 'HDP kapatılmalı' tartışmasında görüşünü açıkladı: Partilerin kapatılmasına karşıyım

HDP'nin kapatılması ile ilgili devam eden tartışmalara ilişkin konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partilerin kapatılmasına karşı olduğunu belirterek, "Partilerin içinde şahıslar suç işlemişse, terörle irtibatları varsa o zaman ayrı bir hukuki süreç işletilir" ifadelerini kullandı.

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Buket Aydın'ın Haber Global'de yayımlanan 'Koltuk' programının konuğu, eski Başbakan ve Gelecek Partisi kurucusu Ahmet Davutoğlu oldu. "HDP'nin kapatılması gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Hangi görüşte olursa olsun, partilerin kapatılmasına karşıyım. Partilerin içinde şahıslar suç işlemişse, terörle irtibatları varsa o zaman ayrı bir hukuki süreç işletilir. Parti kapatmayla hiçbir yere varamazsınız" ifadelerini kullandı.

CHP ve İYİ Parti ile ittifak yapar mısınız?

"CHP ve İYİ Parti ile ittifak yapar mısınız?" sorusuna Davutoğlu, "İttifaklar sistemi Türkiye'yi kutuplaştırır ve partilerin doğasını bozar. Uzlaşı ayrı, görüşme ayrı, ittifak ayrı. Dolayısıyla ben şu anda görüşme konusunda her parti ile görüşürüm. hiçbir partiyi dışlamam. Uzlaşı ise ilkelerde olur. Şu ana kadar hiçbir partiyle ittifak görüşmesi yapmadık. Ve bugünkü anlayış içinde hiçbir ittifakı doğru bulmadık. Uzlaşıyı doğru bulurum, ittifakı doğru bulmam" dedi.

AK Parti ile görüşür mü?

"AK Parti ile ittifak yapar mısınız?" sorusuna Davutoğlu, "Görüşmeye her zaman görüşürüm. Uzlaşırlar ve dediğim ilkelere gelirlerse "Doğru yapıyorsunuz" derim. Ama şu yapısıyla ittifak edecek olsam, o partiyi böyle eleştirip dışına çıkmazdım" yanıtını verdi.