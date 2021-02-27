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HABER /  POLİTİKA

Yunanistan, Türkiye sınırlarındaki "Limoniye'yi işgal etti" iddiası

Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, uluslararası anlaşmalara göre Türkiye’nin olan Limoniye Adası’nda 5 aydır Yunan bayrağının dalgalandığını ifade etti. Yalım, adaya tekne turları düzenlenerek, turist taşındığını ifade etti.

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1923 Lozan, 1947 Paris antlaşmalarına göre silahsız olması gereken 23 adaya asker çıkaran Yunanistan, uluslararası hukuka göre Türkiye sınırlarında bulunan Limoniye Adası'nı yerleşime ve turizme açtı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk imzalı habere göre; adaların işgallerini gündeme getiren Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, son işgalle ilgili iddiasını şöyle açıkladı:

"5 aydır Yunanistan bayrağı dalgalanıyor"

Limoniye Adası'nın değişik yerlerinde hem Yunan hem de Bizans bayrağı dalgalanıyor. Yunanistan, Rodos Adası'ndan Muğla Limoniye Adası'na günlük tekne turları düzenleyerek turist taşıyor. Yunanistan, buraya ‘Alimia Adası' diyor. Türkiye, Kardak kayalıklarına dikilen Yunan bayraklarını 3 gün içinde indirirken, Limoniye Adası'na dikilen Yunan ve Bizans bayrakları 5 aydır dalgalanıyor.

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